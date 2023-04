Arroio do Meio estuda criar local voltado às mulheres

A importância do município contar um local especializado para o atendimento às mulheres vítimas de violência foi pauta de uma reunião entre o Executivo de Arroio Meio, Polícia Civil, Promotoria, Legislativo e Conselho Municipal da Mulher. No encontro realizado no gabinete do prefeito Danilo Bruxel, foi abordada a falta de dados sobre os casos do município, muitas vezes pelo fato de não serem registrados.

Tanto a promotora Carla Pereira Rêgo Flôres Soares quanto a delegada Dieli Caumo Stobbe salientaram que é necessário se pensar em uma estrutura de serviços que funcione, proporcionando acolhimento e um atendimento qualificado a essas mulheres. Segundo elas, este espaço garantiria um apoio maior a esse público e uma articulação de trabalho mais centralizada.

O secretário de Saúde, Gustavo Kasper, destacou que está ciente da demanda para a instalação de um Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), reforçando que esse assunto já vem sendo debatido há algum tempo. Além disso, esse espaço seria de certa forma pioneiro no Vale do Taquari, já que Arroio do Meio é o 3º município do Vale a ter a Sala das Margaridas e pode ser o 3º do Vale a contar um CRAM.