Prefeitura assina ordem para a construção de 11 açudes na área rural de Santa Maria

Produtores rurais de Santa Maria passam a ter mais um reforço no combate à estiagem. O município passa a contar com o Avançar RS, do governo estadual. Em ato, no Gabinete do Prefeito, 11 produtores rurais participaram da assinatura das ordens de serviço para a construção de açudes que vão auxiliar na produção local.

Os beneficiados pelo Avançar RS são produtores rurais dos distritos de Boca do Monte e Arroio Grande. "Estamos há quase um ano com o Irriga SM e, agora, o Estado vem a somar com o Avançar RS. Estes açudes fazem parte deste trabalho, de prevenir que os agricultores sofram mais com a estiagem, que já assola nossa região com força há cerca de dois anos. Agradeço a todos que trabalham conosco em prol do desenvolvimento rural. E a presença de todos vocês aqui no Gabinete, hoje, é muito importante", destacou o prefeito Jorge Pozzobom, acompanhado do vice-prefeito, Rodrigo Decimo.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Rodrigo Menna Barreto, pontua que o Avança RS repassa R$ 105 mil ao município para a construção dos açudes e a Prefeitura faz contra partida de R$ 90 mil para o serviço. Assim, o investimento total será de R$ 195 mil, sendo cerca de R$ 20 para cada um dos 11 açudes.