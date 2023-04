Pelotas discute ações voltadas à primeira infância

A prefeita Paula Mascarenhas reuniu-se no Pelotas Parque Tecnológico, com toda a equipe de governo para debater os avanços em políticas públicas voltadas à primeira infância. Pela complexidade do tema, a reunião estendeu-se por todo dia, contando com a apresentação de propostas de cada uma das secretarias.

A partir de experiências positivas, construídas com parceiros do município, como a Urban95, a Rede Brasileira de Cidades das Crianças e a Prefeitura de Jundiaí, os titulares de cada secretaria municipal apresentaram à chefe do Executivo, projetos que priorizam a qualidade do desenvolvimento infantil. Também trouxeram ações referentes à temática, o Conselho Superior Socioeconômico de Desenvolvimento e Inovação (Conssedi), o Sanep, a Eterpel, a Companhia de Informática de Pelotas (Coinpel) e o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pelotas (Prevpel).

Entre as diversas ações apresentadas, estão a revitalização e criação de praças infantis, atividades expositivas, criação de um plano de metas para a primeira infância, ampliação de programas de educação ambiental, educação patrimonial e educação no trânsito, aproximação da administração pública para com as infâncias e redes de acolhimento para mães, pais e avós cuidadores. Destacam-se entre as propostas a possibilidade de criação de um Parque Rural da Infância, no local onde funciona a Granja Municipal.