Plano de desenvolvimento até 2040 em Bento Gonçalves apresenta evolução

Menos de dois anos e meio após o lançamento de seu Masterplan, Bento Gonçalves está mais preparada para chegar ao futuro. O documento com os planos pensados para a cidade projetada para 2040 tem, até agora, 74,5% de seus objetivos em andamento ou já concluídos.

O índice integra os dados do primeiro relatório de governança do Bento 20, apresentado na última reunião ordinária do conselho, dia 29 de março, na subseção local da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Ao todo, são 99 diretrizes, parte delas adicionadas após a conclusão do Masterplan, a serem implementadas ao longo dos próximos anos. Cinco das câmaras técnicas, do total das 12 existentes, já tiveram objetivos concluídos - Educação, Indústria, Comércio, Serviços e Meio Ambiente.

Como se trata de um projeto vivo, é normal que novos propósitos sejam inseridos, assim como também retirados da pauta ou colocados em revisão. Enquanto alguns itens estão em revisão, outros objetivos foram adicionados ao Masterplan. É o caso, por exemplo, da inclusão de Bento Gonçalves no Hyperloop, trem de altíssima velocidade que ligaria a Serra à Região Metropolitana de Porto Alegre; da instalação de uma Delegacia de Repressão às Ações Criminosas (Draco), e da realização de trabalhos de conclusão de cursos (TCCs) focados sobre questões de Bento Gonçalves - ao todo, 13 projetos foram inseridos após a conclusão do Masterplan.

A reunião também tratou sobre outros avanços conquistados pelo Bento 20. Um deles foi a evolução na transformação da lagoa do Progresso num parque, uma das diretrizes da CT de Urbanismo e também pauta histórica da comunidade. A Corsan lançou um edital para a construção de uma estação de tratamento no local, cujo prazo para apresentação das propostas se encerra no dia 8 de maio.