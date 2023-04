Canoas lança edital para PPP da iluminação pública

A prefeitura de Canoas publicou, nesta terça-feira (4), o edital de Concorrência Pública da parceria público-privada (PPP) de iluminação pública. A expectativa é de que todos os mais de 30 mil pontos de iluminação da cidade estejam modernizados até julho de 2024.

O projeto promoverá a modernização, eficientização, expansão, operação e a manutenção da rede municipal de iluminação pública em Canoas, através da troca de luminárias por tecnologia LED, entre outros serviços. Todo o processo licitatório será realizado na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. Os envelopes das empresas interessadas serão recebidos pela Prefeitura no dia 5 de maio, e o leilão ocorrerá no dia 16 do mesmo mês.

Dentre os objetivos da prefeitura com a PPP estão a redução de mais de 60% nos gastos do município com iluminação pública, aumento da agilidade na manutenção e substituição do equipamento da rede de iluminação pública, redução dos custos de operação e manutenção do parque de iluminação pública e ampliação da segurança nos espaços públicos. "Estamos apresentando um projeto inovador, que irá transformar a iluminação pública de Canoas. Daqui para frente, toda a sociedade canoense vai viver em uma cidade bem iluminada, com luminárias de LED em todas as ruas, avenidas e vias", explica o prefeito Jairo Jorge.

Uma das inovações da PPP de Iluminação Pública de Canoas será o sistema de telegestão em 100% dos pontos de iluminação pública, possibilitando o monitoramento de todos os pontos da cidade através de um Centro de Controle e Operação (CCO). A ferramenta possibilitará maior celeridade e qualidade nos serviços prestados aos canoenses, organizando e agilizando a resolução dos problemas de iluminação, como a troca de lâmpadas queimadas, por exemplo, de acordo com o contrato.