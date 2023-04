InovaPel inicia no dia 10 de abril e prevê programação variada sobre o tema inovação até o final do ano

Ó Pelotas Parque Tecnológico e a Prefeitura de Pelotas uniram forças para promover a economia criativa e a inovação através do Programa InovaPel 2023: Inovação Aberta e Interação Digital no Centro da Estratégia. Com uma programação variada, que contará com workshops, lives, rodadas de investimentos, desafios tecnológicos, eventos de robótica e encontros para networking, a iniciativa inicia no dia 10 de abril com a live "Como o ChatGPT pode transformar sociedade", seguindo até dezembro deste ano.

Até o momento, o Programa InovaPel 2023 já possui 20 eventos mapeados com foco em inovação, criatividade e empreendedorismo para empresários de diversos segmentos, professores e estudantes dos níveis de Ensino Médio e universitários. Serão seis workshops, quatro lives com foco no tema do programa, duas rodadas de investimento, dois desafios tecnológicos, um evento de robótica para jovens, quatro encontros de networking, e um festival de economia criativa.

Todas as atividades serão gratuitas e os interessados deverão ficar atentos para o lançamento de datas, inscrições e certificações, que serão realizadas com apoio da Startup PromoveRS Eventos. Rosâni Ribeiro, Diretora Executiva do Pelotas Parque Tecnológico, salienta que a iniciativa chega para estabelecer um calendário de eventos que proporcionarão uma imersão no mundo da inovação, contribuindo para a cultura empreendedora e da criatividade no município.

"O Pelotas Parque Tecnológico e a Prefeitura de Pelotas possuem uma parceria de longa data, que agora consolida a unificação de suas iniciativas para tornar o município cada vez mais capacitado para a criação de novos projetos e desenvolvimento de novos empreendedores", explica Rosâni.