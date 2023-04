Dengue faz Caxias do Sul aumentar alerta sobre focos do mosquito

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Caxias do Sul renovou o alerta quanto à proliferação do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti. A Vigilância Ambiental em Saúde já identificou e bloqueou 348 focos do mosquito em 2023. Para se ter uma ideia, isso é quase a metade do total do ano de 2022, que encerrou com 728 focos.

Outro dado preocupante é que já foram confirmados 10 casos de dengue importada em 2023, ou seja, de pessoas que contraíram a doença em viagens para outros estados (nove casos) ou outro país (um caso). Os casos da doença são de moradores dos bairros Rio Branco, Ana Rech, Nossa Senhora de Fátima, São Caetano, Nossa Senhora da Saúde (2), Jardim Eldorado, Sagrada Família, Pio X, Pioneiro, logo, há risco em toda a cidade. Todos já estão recuperados, de acordo com a secretaria.

A secretária municipal da Saúde, Daniele Meneguzzi, lembra que o combate à dengue é um trabalho coletivo e que, como ainda não há vacina contra essa doença, a principal estratégia é evitar a reprodução do mosquito transmissor. "É urgente que a população tome as providências necessárias, independentemente de todo o trabalho realizado pela Vigilância Ambiental em Saúde. Nós não vamos reverter esse quadro se cada um não fizer a parte que lhe cabe. Esse não é um pedido que nosso município faz, essa é uma estratégia a nível geral, de que é fazendo esse pequeno trabalho, de eliminar pequenos pontos com água parada, que se combate esse mosquito", alertou.

O diretor técnico da Vigilância Ambiental em Saúde, Rogério Poletto, completou o pedido "Se a população avistar mosquitos voando durante o dia, deve sim acreditar que pode ser o Aedes aegypti e partir para a ação: olhar a casa, o pátio, a empresa e o terreno baldio lindeiro, ver se em algum local pode ter água parada, que é onde esse mosquito coloca seus ovos. Precisamos que cada um faça essa tarefa, pois se cada pessoa nos chamar para inspecionar sua casa diante de uma suspeita, não teremos como atender a todos e poderemos deixar outras pontas descobertas", esclarece o diretor.