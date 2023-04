Consórcio apresenta estudo sobre a iluminação pública em Santa Maria

Representantes do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e do consórcio Houer Consultoria e Viana Castro Advogados estiveram em Santa Maria, no início desta semana, para tratar da parceria público-privada (PPP) da iluminação pública, que vai substituir 27 mil pontos de luz por lâmpadas de LED. Foram realizadas duas reuniões com o grupo de trabalho da Prefeitura, sendo a primeira técnica e a segunda estratégica. O consórcio apresentou os diagnósticos da inspeção realizada no final de fevereiro, a qual avaliou as condições de 315 pontos viários.