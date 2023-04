São Leopoldo mostra balanço sobre cirurgias eletivas

Após o período crítico da pandemia, São Leopoldo retomou o mutirão de cirurgias eletivas. Das 1.472 operações pactuadas em setembro de 2022 para serem concluídas até julho de 2023, foram realizadas 866, o que corresponde a 59%. Somente de catarata foram 584 intervenções, todas feitas no Hospital Centenário

Foram registradas 3.357 consultas, 66,6% do total planejado. Em neuropediatria chegou a 100% e oftalmológica 97,3%. O investimento total do mutirão atinge R$ 3.515 milhões.

O prefeito Ary Vanazzi comemorou o avanço, mas alertou que, por ser uma demanda permanente, há um novo acúmulo. Diante do quadro, uma nova proposta foi elaborada. "Nós estamos pleiteando um novo plano para 4.176 cirurgias. Isso vai depender da estrutura do nosso hospital, dos profissionais que queiram fazer o serviço e que o Estado nos repasse os recursos", avaliou. Com a perspectiva de mais verbas do Ministério da Saúde, a meta é ampliar o serviço nos próximos meses. O novo programa municipal será lançado em julho.

Vanazzi afirmou que somente a liberação de recursos não basta, por há um inflacionamento no preço dos serviços. "Hoje temos dificuldade de contratar profissionais em função dos custos e, muitas vezes, da ganância do setor privado em ganhar dinheiro num momento desses. O preço chega a aumentar 30%, 40%. Esse debate precisamos fazer na saúde pública", alertou.

O secretário interino da Saúde, Diego Pitirini, lembrou que em outros momentos foi ainda mais difícil executar o planejamento. "Quando reassumimos a gestão em 2017, ninguém queria trabalhar na Secretaria da Saúde e no hospital. Até hoje sofremos para achar equipes ginecológicas, por conta da imagem que ficou. Por isso é importante colocar as contas em dia e resgatar a credibilidade", salientou.