Turmalinas são destaque em exposição feita em Gramado

A cidade de Gramado recebe de, até o dia 3 de setembro, a exposição "O caminho das turmalinas - Da natureza para nossas vidas", exibindo toda a beleza das turmalinas em suas variadas cores e formas. A mostra é uma realização do Geo Museu de Gramado e da Aricanga Mine, de Minas Gerais, uma das maiores mineradoras de turmalinas do mundo, com tradição de quase 80 anos com destaque no país pela responsabilidade sócio ambiental. A exposição teve início nesta segunda-feira (3).

As turmalinas constituem um importante grupo de minerais. A exposição apresenta o seu processo de formação até a sua aplicação no dia a dia, abrangendo desde a utilização na joalheria até o seu amplo uso na tecnologia, como, por exemplo, em componentes eletrônicos e processadores. Também, segundo algumas crenças, é um poderoso símbolo de proteção.

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de turmalinas e o Estado de Minas Gerais concentra as maiores jazidas do país. Fundada em 1944 na região de São José da Safira, em Minas Gerais, a Aricanga Mine produz turmalinas de diversas cores e altíssima qualidade para lapidação, coleções e ornamentação. Segundo o CEO Marcos Saraiva "A parceria entre Aricanga Mine e GeoMuseu é a oportunidade perfeita de aproximar pessoas ao mundo da mineração, especialmente de Turmalinas. A maioria de nossa população não tem dimensão da riqueza de nossa nação. Nossas reservas minerais são vastas e ainda existe muito a explorar. Poder apresentar um pouco do nosso cotidiano e colaborar com o desenvolvimento do conhecimento sustentável é um privilégio e um dever que acreditamos ser parte do nosso trabalho."

Assim como a maioria dos minerais, a China é a maior compradora mundial de turmalinas, seguida pelos Estados Unidos e Europa. O mercado é intenso e escasso, vende-se tudo que se produz e a demanda se intensifica diariamente.

O Geo Museu, que fica em Gramado, conta com um acervo particular de mais de mil itens, incluindo fósseis, rochas, minerais e gemas oriundos de vários países, especialmente do Brasil em um amplo espaço de 3 mil metros quadrados. Além da exposição, os visitantes poderão conferir, também, espaço com amestistas.