Hospital de Sinimbu inaugura unidade para cuidados prolongados

Depois de obter em fevereiro a habilitação do Ministério da Saúde, o Hospital Beneficente de Sinimbu, na região do Vale do Rio Pardo, inaugurou a Unidade de Cuidados Prolongados. O atendimento começou nesta segunda (3). O novo serviço irá receber pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) com enfermidades cardiovasculares, neurológicas, pneumológicas, osteomusculares, oncológicas e vítimas de acidentes que necessitem de internação por períodos superiores a 90 dias.

A habilitação é resultado de um esforço de cinco anos envolvendo o governo do Estado, por meio da 13ª Coordenadoria Regional de Saúde, o município e a direção do hospital, que investiu R$ 720 mil, com recursos próprios e apoio da comunidade, para melhorar a estrutura do local. Os 15 leitos habilitados serão destinados a pacientes dos 13 municípios que fazem parte da 28ª Região de Saúde do Estado.

A secretária de Saúde do Rio Grande do Sul, Arita Bergmann, destacou ainda que o Hospital de Sinimbu é o primeiro da macrorregião dos Vales a possuir leitos de cuidados prolongados. "É, de fato, uma façanha que um hospital não tão grande ofereça uma unidade de atendimento prolongado. Ele é o primeiro do Estado com esse porte a reabilitar as pessoas, para que possam voltar para suas famílias e para as suas atividades", enalteceu Arita.

A secretária municipal de Saúde, Ivone Henn, lembrou que os novos serviços transformam o município em referência para toda a região. "Pacientes poderão fazer reabilitação e habilitação de sequelas, e poderão se recuperar com o cuidado humanizado de uma equipe especializada e capacitada antes de retornarem para os cuidados de suas família", disse.

Já Rosane Kanitz, diretora administrativa do Hospital Beneficente Sinimbu, ressaltou a importância do serviço e o trabalho de todos: "Vai qualificar o atendimento no município e na região. A soma de esforços com o município e o Estado foi fundamental".