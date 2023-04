Prefeitura de Passo Fundo anuncia pacote que inclui revitalização de 12 ruas e avenidas da região central

O prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, anunciou dois grandes pacotes de obras que vão impactar na infraestrutura da cidade com o asfaltamento de ruas estratégicas para o trânsito. Serão 12 vias, totalizando 18 quilômetros e 178 quadras, com novo asfalto, sinalização e iluminação em LED.

O primeiro pacote abrangerá as ruas Uruguai, Paissandu, Gelson Ribeiro e Teixeira Soares, além das avenidas Moacir da Motta Fortes e Rio Grande. No segundo pacote, foram incluídas as ruas Bento Gonçalves, Fagundes dos Reis, Capitão Eleutério, Lava Pés, Senador Pinheiro e João de Césaro.

De acordo com o secretário de Obras, Rubens Astolfi, a maioria das vias já contam com a canalização e passaram pelas obras de interligação da rede de saneamento pela Corsan. A fim de assegurar a durabilidade do asfalto, todas elas passarão por revisão. "A Prefeitura fará a verificação da drenagem pluvial e também solicitou à Corsan que as intervenções necessárias sejam executadas nestas ruas antes das obras de asfalto", pontuou.

As obras iniciarão ainda neste primeiro semestre de 2023 e deverão ser concluídas em um prazo de um ano. O objetivo é que, enquanto estiverem sendo realizados, os trabalhos provoquem a menor interferência possível no dia a dia da cidade. As alterações necessárias para o andamento das serão informadas pela Prefeitura.

Além disso, elas também não interferirão nas intervenções nos bairros com o programa Minha Rua com Asfalto, cujas obras de canalização e asfaltamento são feitas pelas equipes da Prefeitura. Aliás, em breve, como indica o prefeito, será anunciada a quarta edição da iniciativa, com a inclusão de mais 150 quadras na cidade.