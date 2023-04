Prefeitura obtém decisão para limpeza de piscinas em Santa Maria

Tendo em vista o aumento significativo de casos de dengue no município, a prefeitura de Santa Maria, por meio da Procuradoria-Geral do Município (PGM), obteve uma determinação judicial para a limpeza de piscinas sujas em residências localizadas nos bairros Camobi, Nossa Senhora de Lourdes e Pinheiro Machado. A Vigilância em Saúde, desde 2022, procede com notificações para a limpeza de piscinas, entre outros locais de risco de procriação e proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

Segundo o boletim epidemiológico da dengue atualizado são 50 casos confirmados da doença na cidade, sendo 32 descartados e 104 casos em investigação. Segundo o procurador-geral do Município, Guilherme Cortez, os três casos não obtiveram solução na via administrativa, mesmo após os autos de infração, e a PGM ingressou com pedido liminar no Judiciário para que os proprietários fossem obrigados a proceder com a limpeza sob pena de multa diária. "A guarda e limpeza dos terrenos é obrigação do proprietário, conforme o código de posturas do município, devendo ser mantido limpo e em condições, sob pena de responder por essas infrações", explica Cortez.

Segundo a liminar deferida pela 1ª Vara Cível Especializada em Fazenda Pública, foi determinado prazo de 30 dias para que os proprietários realizem a imediata limpeza das piscinas e dos locais com acúmulo de água situados em suas residências, mantendo as piscinas limpas a fim de evitar riscos à saúde pública, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 30 mil em caso de descumprimento da decisão judicial.