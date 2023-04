Garibaldi promove atrações de Páscoa até o fim de semana

Para celebrar o período de Páscoa, a Prefeitura de Garibaldi preparou uma programação especial, além da decoração que já toma conta das ruas do Centro Histórico e das praças Loureiro da Silva (Praça das Rosas) e do Pacômio. As atrações ocorrem até o fim de semana na cidade.

Coelhos em diversos tamanhos, cenouras e ovos de tecido e espuma estão dispostos junto a materiais naturais, como o feno, a macela e flores. A ornamentação também conta com ovos coloridos, cenouras e patinhas que alegram e ajudam a compor o cenário. "Nossa cidade tem no seu DNA a vocação turística e a Páscoa é um dos eventos que está em nosso calendário. Vamos encantar nossos garibaldenses com o clima da data", observa o prefeito Sérgio Chesini.

Uma programação para as crianças também foi planejada na praça Loureiro da Silva. O "Bosque do Coelho" traz diversas atividades das 9h às 12h e das 13h às 19h. Os pequenos poderão aproveitar cama elástica, piscina de bolinhas e mesinhas com desenhos para colorir, acompanhados por recreacionistas. As atividades para a criançada seguem até 9 de abril, já a decoração permanece até 10 de abril.