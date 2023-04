São Leopoldo busca R$ 34 milhões em financiamento para obras

Foi assinado pelo prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, dois contratos de financiamento com a Caixa Econômica Federal. Uma das operações no valor de R$ 10 milhões é para a revitalização do Patrimônio Histórico e Cultural do Centro e outro de R$ 24 milhões para a construção, por meio do Serviço Municipal de Água e Esgotos (Semae), de uma nova adutora para a região norte. Os contratos são regidos pelas diretrizes do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).

Vanazzi agradeceu a parceria da Caixa com a cidade. "Estamos mais uma vez buscando recursos para melhorar a qualidade de vida da nossa população. A adutora é necessária para não corrermos o risco de desabastecimento de água na região norte. De outra parte vamos restaurar equipamento do patrimônio histórico como forma de resgatar a memória da cidade com a chegada do Bicentenário da Imigração Alemã. Levamos dois anos para sair do Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), uma espécie de restrição do setor público. Com as contas em dia, podemos buscar financiamentos para resolver problemas", comentou.

O superintendente de rede da Caixa, Ricardo Bier Troglio, informou que este já é o sexto contrato entre as partes. "Já são mais de R$ 200 milhões que estamos disponibilizando para que a prefeitura possa investir em melhorias na cidade. Este é o primeiro contrato que assinamos neste espaço que foi pensado para receber as representações dos municípios. Este espaço é simbólico para nós, uma vez que este é o nosso papel aqui, que é capitalizar os projetos de desenvolvimento do município", disse Ricardo.