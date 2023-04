Universidade de Caxias do Sul firma acordo de cooperação com instituição de Taiwan

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) desenvolveu acordo de cooperação inédito com a Universidade Nacional de Ciência e Tecnologia de Taiwan (Taiwan Tech), que prevê mobilidade acadêmica, para estudantes e professores, e relacionamento entre os pesquisadores. As tratativas ocorreram durante visita do reitor da UCS, Gelson Leonardo Rech, à instituição de ensino superior taiwanesa, sediada na capital Taipei, na Ásia Oriental, na semana passada, em agenda cumprida pelo representante da universidade da Serra gaúcha.

O roteiro local teve conversa com o reitor da National Taiwan University of Science and Technology, Jia-Yush Yen, e apresentação de pesquisadores de áreas como Engenharia e Materiais. Em desenvolvimento pelos escritórios de internacionalização das duas universidades, o acordo deve ser assinado em breve.

O reitor afirma a importância da iniciativa. "Assim podemos fazer crescer a tecnologia e as pesquisas em nosso país, na nossa Universidade", espera, projetando o impulso ao desenvolvimento de projetos de impacto positivo para todo o mundo. Rech acrescenta que o acordo será o primeiro da instituição taiwanesa com instituição da América do Sul. "É um país maravilhoso do ponto de vista da natureza, e do ponto de vista da tecnologia é um dos mais desenvolvidos e importantes", contextualiza.

Atualmente, a UCS mantém 220 acordos internacionais que ampliam a inserção e a interlocução acadêmica, levam à difusão do saber e do acesso a oportunidades. Para além das fronteiras regionais, o que é produzido na UCS reverbera a partir de trocas traduzidas em intercâmbios científicos, projetos e missões acadêmicas, além de acordos de cooperação.