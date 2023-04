Feriadões de abril aquecem rede hoteleira de Gramado e Canela

Com a chegada de abril, que terá três feriadões ao longo do mês, a expectativa é de alta ocupação nos hotéis de Gramado e Canela. Segundo dados coletados pela Flui Hoteleira, empresa de inteligência de negócios de hospitalidade, a demanda entre os hotéis da região para os dias de Páscoa (6 a 8) e Tiradentes (21 a 23) é 100% maior do que para os demais finais de semana de abril.

Os dados da OTA Insight também mostram aumento na diária média para os próximos 30 dias. Na metade de março, este valor teve queda de 8% comparado com o começo do mês, mas nessa última semana houve um crescimento em cerca de 5%, especialmente nas diárias dos feriadões de abril. "O turista voltou a ter sensibilidade ao preço e a fazer reservas de última hora, o que não era comum nos dois anos de pandemia", comenta Elis Zilli, diretora da empresa que presta consultoria para hotéis e pousadas na região de Gramado e Canela, e em outros estados do Brasil.

Segundo Elis, os empreendimentos que fizeram pequenos ajustes de tarifas, com análises constantes de mercado, estão conseguindo elevar os preços das diárias sem perder em ocupação. "Neste cenário, as empresas de hospedagem com marketing estruturado, que entregam valor agregado na estadia, são as que possuem mais chances de efetuar vendas antecipadas", acrescenta. A Flui Hotelaria, comandada por Carol Lodi e Elis Zilli, oferece Gestão de RM terceirizada, consultoria nas áreas comercial, experiência e jornada do hóspede, processos, cliente oculto e treinamentos.