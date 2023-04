Santa Cruz do Sul apresenta novidades nos ônibus

A prefeitura de Santa Cruz do Sul apresentou o novo sistema de integração tarifária, que já está em vigor A iniciativa traz diversas novidades aos usuários de ônibus. Entre elas, o destaque vai para a passagem integrada, que permitirá ao usuário fazer um segundo embarque gratuito em até 75 minutos, a contar da primeira viagem realizada.

A melhoria será possível a partir da implantação da bilhetagem eletrônica. O dispositivo exigirá uso de cartão eletrônico e contará com identificação facial de seu portador. A medida deve trazer mais agilidade ao embarque e segurança aos passageiros, por dispensar o manuseio de dinheiro.

Os usuários terão acesso a um aplicativo, com múltiplas funções: acompanhamento do trajeto da linha em tempo real, indicação das paradas, previsão de chegada aos pontos e percursos. A tabela de horários também pode ser acessada por aplicativo ou QR Code - o app Bus2 pode ser encontrado nas lojas de aplicativos. Outro componente importante é a segurança: um sistema de câmeras garantirá a transmissão de imagens em tempo real de dentro dos veículos.

A prefeita Helena Hermany também assinou o decreto que trata da política tarifária e sobre as normas para a integração tarifária no sistema de transporte urbano. Ela lembrou que a tarifa integrada é assunto no município desde os anos 2000. Ela ainda enfatizou o valor da passagem em Santa Cruz do Sul. "Há três anos a nossa tarifa está em R$ 4,45 e eu pretendo que fique assim até o ano que vem", afirmou.