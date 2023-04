Delegacia de São Sepé inaugura Sala das Margaridas

A Delegacia de Polícia de São Sepé realizou a inauguração de uma Sala das Margaridas. O espaço foi implementado pela Polícia Civil para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. No local além de acolhimento, as mulheres em situação de violência podem solicitar diferentes tipos de encaminhamentos, desde registros de ocorrência policial até medidas protetivas.

A delegada titular da Delegacia de Polícia de São Sepé, Carla Castro falou sobre a importância do local inaugurado na delegacia. " É um projeto que tem um viés de acolhimento, e de proteção as mulheres vítimas de violência e não somente as mulheres mas também aos seus filhos, porque via de regra,. Então tentamos nesse pequeno espaço colocar o nosso acolhimento, nossa visão policial que é protetora dos direitos humanos", destacou. A Sala das Margaridas inaugurada no município é a 63ª unidade do Estado.