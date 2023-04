Ônibus da Saúde é reativado pela prefeitura de Teutônia

A Secretaria de Saúde de Teutônia anunciou a reativação do Ônibus da Saúde para atendimento médico diretamente nas localidades do interior do município. A unidade móvel de Saúde terá um cronograma de atendimentos nas localidades de Linha São Jacó, Linha Germano, Linha Wink, Linha Harmonia, Linha Harmonia Alta, Linha Geralda/Welp, Boa Vista Fundos, Linha Clara, Linha Catarina/Gamela e Pontes Filho.

O roteiro será divulgado mensalmente. Serão 12 atendimentos por dia, no turno da manhã, com início às 8h. O serviço também inclui dispensação de medicamentos (exceto controlados), e campanhas de vacinação específicas. "O retorno da unidade móvel de saúde para consultas médicas no interior é uma demanda antiga que está sendo atendida. Isso é muito importante também para criar o vínculo entre os profissionais e a comunidade do interior", explica o secretário de Saúde, Juliano Renato Körner