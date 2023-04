Atividade econômica em São Leopoldo fechou 2022 em alta

A atividade econômica de São Leopoldo registrou aumento de 2,9% em 2022. O dado foi divulgado na apresentação da 19ª edição do Boletim Socioeconômico Trimestral da Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Tecnogia de São Leopoldo (ACIST-SL), elaborado em colaboração com o Núcleo de Excelência Competitividade e Economia Internacional da Unisinos e que avaliou o quatro trimestre de 2022 em comparação ao mesmo período de 2021.

O economista Marcos Lélis, que coordenou a pesquisa, explicou que o nível de atividade é calculado em torno de quatros pilares: a arrecadação municipal (impostos sobre a produção e a circulação), geração de emprego formal (estoque do emprego formal), Efeito Brasil (a partir do IBC-BR) e o desempenho das exportações locais. Para fins de comparação, também são avaliados o desempenho das cidades de Canoas, Novo Hamburgo e Gravataí, por apresentarem características demográficas e de localização geográfica similares às observadas em São Leopoldo.

Em 2022, São Leopoldo registrou um saldo de 53.263 pessoas empregadas, sendo que o saldo formal foi de 62 trabalhadores a menos comparado ao ano anterior. Já o quarto trimestre de 2022 encerrou com uma queda de 557 empregos formais. Dentre os quatro municípios pesquisados, Novo Hamburgo foi o que mais demitiu, encerrando o ano com 1.600 empregos a menos. Canoas a Gravataí ficaram positivos em 275 e 192 novos postos de trabalho, respectivamente, conforme levantamento feito pela entidade.

As exportações de São Leopoldo, por sua vez, fecharam o quarto trimestre de 2022 com resultado negativo de 19,6% em comparação com o mesmo período de 2021. As divisas obtidas foram de US$ 134,6 milhões contra US$ 167,4 milhões. Armas e munições, que lideram o ranking dos principais produtos embarcados para o exterior, registraram desempenho negativo de 38,7% no período. Este segmento faturou US$ 38,1 milhões no período. Máquinas não elétricas faturaram US$ 35 milhões e motores de pistão, US$ 33,6 milhões.

Em relação aos países que mais buscaram o município para negócios, os Estados Unidos compraram, no quarto trimestre de 2022, US$ 55,4 milhões, liderando as compras internacionais, apesar de ter registrado uma taxa de crescimento negativa de 23,5%, conforme apresentado no estudo. A Alemanha surpreendeu e cresceu 85% no período, importando US$ 14,3 milhões (cerca de R$ 74 milhões).