Caxias do Sul recebe fórum do setor de energia solar

Com o objetivo de fomentar o diálogo e a discussão sobre o avanço da energia solar no Rio Grande do Sul e no Brasil, a terceira edição do Fórum Estadual de Energia Solar e Eficiência Energética terá abertura na terça-feira (4), no Centro de Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul. Com dois dias de programação, o evento pretende tratar sobre propostas que apontam para questões sobre qualificação do setor, atualizações sobre a regulamentação da Lei 14.300, que atinge o setor,, tendências para novos negócios e inovações de startups para o mercado solar.

De acordo com o coordenador do fórum, Tiago Cassol Severo, a programação do evento tem como foco promover conhecimento, gerar novos negócios com segurança, além de preparar a sociedade para compreender os benefícios e as particularidades da energia solar e eficiência energética. "O evento tem se protagonizado em trazer profissionais de todo o Brasil e de diversas entidades com foco na capacitação do setor solar do nosso Estado. Nesta terceira edição não será diferente, e acreditamos que Caxias do Sul poderá confirmar o título de capital gaúcha da energia solar", disse.

A abertura ocorre na terça-feira a partir das 9h, e contará com a participação de convidados e autoridades. A programação inicia com a palestrante Renata de Azevedo, da equipe técnica da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), que abordará o tema "Panorama geral do mercado brasileiro: a visão do planejamento". Na sequência, o professor da UCS e coordenador do 3º Fórum, Tiago Cassol Severo, fará palestra sobre "O status da energia solar no Rio Grande do Sul", com um panorama do setor no estado.

Os ingressos para participar do fórum são limitados e estão à venda, com valor inicial de R$250,00, exclusivamente pelo site (www.forumdeenergiasolar.com.br/inscricao). Empresas de micro e pequeno porte garantem desconto especial de 50% no valor.