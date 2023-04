Taquari anuncia pacote de R$ 22 milhões em obras

O prefeito de Taquari, André Brito anunciou a pavimentação e recapeamento asfáltico de 65 ruas no município. Esse é o maior pacote de investimento em infraestrutura já anunciado na cidade. São R$ 20,5 milhões em melhorias das vias, mais a recuperação do prédio da antiga sede do governo municipal, no valor de R$ 1 milhão, e a revitalização e qualificação de equipamentos no Hospital São José, estimado em R$ 500 mil. No total, serão R$ 22 milhões em obras e melhorias no município.

O primeiro processo de licitação será no dia 3 de maio e, após encerramento, será dado início às obras, com previsão para junho. "Muitos desses investimentos estão sendo realizados em decorrência do Plano de Mobilidade Urbana do município e do estudo de depreciação dos asfaltos já consolidados, além da melhoria da qualidade de vida da população, pois queremos toda a área urbana da nossa cidade pavimentada", disse o prefeito.

Parte dos recursos, R$ 20 milhões, são provenientes do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), da Caixa Econômica. Outros R$ 2 milhões serão obtidos através de outras fontes de recursos. O anúncio foi feito na sede da Associação de Moradores do Bairro Colônia 20 (Ambacovis). Mais de 400 pessoas, moradores de diversos bairros, acompanharam a divulgação dos nomes das vias ruas que vão receber os investimentos.