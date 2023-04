Zona rural de Santa Clara do Sul terá iluminação por LED

A prefeitura de Santa Clara do Sul recebeu a autorização da Eletrobras para ampliar o projeto de modernização da iluminação pública do município. Com isso, o Executivo poderá estender o serviço de troca das luminárias tradicionais por lâmpadas de LED para a zona rural.

O plano de ampliação de meta contempla até 924 novos pontos, num investimento extra de R$ 621.7 mil. Além do interior, esta segunda etapa beneficia alguns bairros e ruas novas de Santa Clara do Sul. Somado à primeira fase do projeto, que é realizada na área urbana desde o dia 28 de fevereiro, o investimento total na modernização da iluminação pública do município vai superar a cifra de R$ 1,3 milhão e contemplar quase 2 mil pontos.

Os serviços preveem a substituição das lâmpadas com tecnologia tradicional e de consumo elevado por luminárias LED, que têm vida útil de aproximadamente 12 anos (as tradicionais duram em torno de três anos). Outro benefício é a redução no consumo de energia elétrica, 47,5% inferior às lâmpadas tradicionais.