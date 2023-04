Projeto contempla cooperativa de Rio Grande com recursos

O grupo de sócias cooperadas da Cooperativa de Reciclagem e Defesa do Meio Ambiente Santa Rita, de Rio Grande, passou a ter melhores condições para desenvolver as atividades. Integrada em sua maioria por mulheres negras moradoras da periferia, com idades entre 18 e 65 anos, a cooperativa receberá um investimento total de R$ 79.1 mil para desenvolver o projeto Reciclando Gerando Trabalho e Renda, iniciativa que foi contemplada pela Braskem.

A cooperativa foi fundada em 2012 e é composta por 20 pessoas em situação de vulnerabilidade social. São catadores de materiais recicláveis e um grupo composto pelas secretarias municipais de Serviços Urbanos, Meio Ambiente, Gestão de Projetos, Emprego e Renda e Assistência Social, e a Universidade Federal do Rio Grande atua para melhorar as condições de trabalho e ampliar sua participação no Programa Coleta Seletiva Solidária.

As oficinas sobre cooperativismo, gestão social, monitoramento e avaliação do fluxo produtivo já começaram. E, na quarta-feira (5), será a vez de receber os equipamentos, também previstos no projeto, entre os quais uma balança com capacidade de uma tonelada, uma fragmentadora de papel industrial, oito carrinhos-suporte para bag e uma empilhadeira semi-elétrica manual.

O projeto selecionou outras duas iniciativas no Rio Grande do Sul. Notas das Quebradas, da Central Única das Favelas, onde são beneficiadas 50 crianças e adolescentes entre 8 e 16 anos, de famílias em situação de vulnerabilidade, oriundos de escolas públicas e particulares (condicionado ao recebimento de 100% de bolsa de estudo), moradoras de Montenegro. O projeto consiste em aulas de música com o objetivo de promover cidadania, autoestima, autonomia, o respeito às diferenças, comunicação não-violenta, fortalecimento do vínculo familiar, e auxílio na melhora do rendimento e no desenvolvimento da coordenação motora.

Também foi selecionado o projeto Costurando Habilidades, desenvolvido pela Entidade de Filantropia, Cultura e Arte (Efica), também de Montenegro. O projeto prevê a realização de um curso de corte e costura para mulheres da periferia da cidade. O projeto visa atender 20 pessoas.