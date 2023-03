Caxias do Sul vai revisar plano de resíduos sólidos

A revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Caxias do Sul teve partida nesta quinta-feira (30). Esse início ocorreu com a formalização da assinatura do contrato entre a prefeitura e o Senai-Fiergs, que será responsável pela prestação de serviços técnicos especializados para o processo de examinação, que estará a cargo do Instituto do Meio Ambiente do Centro Nacional de Tecnologias Limpas (CNTL-Senai).

O prefeito, Adiló Didomenico, salientou o pioneirismo de Caxias do Sul na coleta seletiva e na coleta mecanizada. "Tomara que nós sejamos também referência na revisão do plano. Somos o único município com mais de 10 mil pessoas no Brasil que tem todo o controle da cadeia da água, esgoto, coleta e destinação de resíduos. Temos a obrigação de ser modelo, de ser exemplo", afirmou.

O secretário do Meio Ambiente, João Uez disse que o processo já estava em andamento quando assumiu a pasta, há cerca de 60 dias, mas que toda a secretaria está à disposição para colaborar no trabalho. "E a ideia é tentar reduzir o prazo de entrega dessa revisão, que é de nove meses, o mais rápido possível", disse Uez. Logo após a assinatura ocorreu a primeira reunião de trabalho entre técnicos do Instituto do Meio Ambiente e da secretaria

"Muitos municípios abandonaram as atualizações. Caxias então deverá ser uma referência não só no Estado, mas no Brasil. Nosso propósito é esse. E não só nesta revisão, mas também na integração com a sociedade, principalmente com o setor produtivo, com os grandes geradores", prosseguiu o consultor do Senai-Fiergs, Marcino Fernandes Rodrigues. Ele acredita que não há uma forma de trabalhar o plano se não for de uma forma coletiva.