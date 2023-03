Obras do Pavilhão do Agricultor avançam em Farroupilha

A prefeitura de Farroupilha, por meio da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, assinou nesta semana a ordem de início das obras da segunda etapa do novo Pavilhão do Agricultor, que está sendo erguido no Largo Carlos Fetter. Nesta segunda etapa serão investidos R$ 1.4 milhão, sendo parte dos recursos provenientes do Ministério do Turismo e outro montante de recursos próprios. O prazo para a execução da obra é de seis meses, a contar da assinatura da ordem de início.

A primeira etapa do pavilhão segue com obras em ritmo intenso. Já foram colocados os revestimentos externos e o piso foi finalizado, Nesta semana, as equipes trabalham na colocação do telhado. Uma terceira e última etapa ainda está programada para que seja entregue à comunidade um amplo espaço.

O vice-prefeito Jonas Tomazini destacou que o novo pavilhão fortalecerá ainda mais o trabalho das agroindústrias familiares na cidade. Para ele, investir na agricultura é pensar no bem geral da comunidade. "Estamos com diversas frentes de trabalho juntos aos nossos agricultores, que são um dos pilares de fortalecimento da nossa cidade. Com o novo pavilhão pronto, teremos um espaço amplo, seguro, e com toda a infraestrutura necessária para que as agroindústrias familiares de Farroupilha possam vender seus produtos, expandir seus negócios e gerar prosperidade para a nossa cidade", disse.

O objetivo da obra é qualificar e ampliar o espaço para que mais agricultores possam comercializar os seus produtos na tradicional Feira do Produtor Rural, além de criar um ambiente de integração e convivência para a sociedade como um todo, pois também poderá ser utilizado para outras futuras atividades. Atualmente, a Feira do Produtor Rural conta com cerca de 20 produtores que comercializam seus produtos nas quartas-feiras e aos sábados, com produtos em geral, e nas quintas-feiras, com a agroecologia.