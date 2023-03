Shopping de Gravataí lança ações de Páscoa

A programação do Gravataí Shopping Center para celebrar a semana de Páscoa será movimentada por uma série de atividades educativas e divertidas totalmente gratuitas para o público infantil. De 06 a 09 de abril, oficinas infantis de criatividade e recortes irão incentivar o desenvolvimento de habilidades de forma lúdica na Praça de Eventos, sempre a partir das 15h.

No dia 06, as atividades ficarão por conta da Oficina de Paper Toy, brinquedos feitos a partir de dobraduras e origamis. Na sexta (07) e no domingo (09), as crianças poderão aproveitar o feriado de Sexta-Feira Santa e a Páscoa para confeccionar suas próprias máscaras de Coelhinho. No sábado (08), o destaque será uma oficina de Pintura de Ovinhos.