Caxias do Sul é a primeira cidade do interior a receber sistema estadual

A partir deste sábado (1), a Central Municipal de Regulação de Caxias do Sul começa a utilizar o Gerint para gestão da regulação de internações hospitalares. A implementação do sistema em todo o Estado é um trabalho da Secretaria Estadual da Saúde (SES), que o utiliza para regulação estadual e unificação das filas de espera por internações no Sistema Único de Saúde (SUS).

O Gerint já está em funcionamento em Porto Alegre, onde o software foi desenvolvido. Caxias é a primeira central municipal de regulação fora da capital a aderir ao sistema. As duas centrais restantes, Pelotas e Canoas, estão em fase de implementação, sem data prevista para início da utilização.

Em relação aos hospitais, 100% das instituições gaúchas já utilizam o Gerint desde 2020. Na ocasião, o sistema foi uma importante ferramenta para o enfrentamento da covid-19. "Até agora, regulamos e mandamos pacientes para Caxias. A partir de abril, a diferença será que Caxias receberá as solicitações, e nós, que gerimos todo o Estado, poderemos compartilhar e transferir pacientes de outras regiões para a Serra", disse a chefe da Divisão de Apoio às Centrais de Regulação do Departamento de Regulação Estadual, Flávia Schuck.

"Para Caxias, é muito importante a utilização do Gerint, já que regulamos as vagas para os 49 municípios da macrorregião da Serra. Antes, tínhamos um sistema próprio que não era integrado ao do Estado. Por isso, este é um marco muito importante. Poderemos dar mais transparência para as filas de espera, que poderão ser acompanhadas pela central e pelas e demais regiões do Estado", explicou a secretária municipal de Saúde de Caxias do Sul, Daniela Meneguzzi. Ela participou de uma reunião na Secretaria Estadual da Saúde para tratar não só do início da utilização do Gerint, mas também do financiamento dos serviços de saúde nos hospitais Geral e Pompeia e da ampliação do sistema Gercon de regulação de consultas.