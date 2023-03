Escolas de samba de Canoas farão desfile no dia 29 de abril

O prefeito de Canoas, Jairo Jorge, reuniu-se com a Associação das Escolas de Samba de Canoas (AESC), para definir o futuro do desfile de Carnaval que, inicialmente, aconteceria no domingo (2). Durante a reunião, alguns pontos foram alinhados e ficou acertado que a nova data será em 29 de abril, em um novo local, na rua República, no bairro Harmonia. Além disto, será organizado um grupo de trabalho com as entidades carnavalescas, Secretaria da Cultura e demais pastas envolvidas, para discutir a logística do evento.

Na quarta-feira (4), às 19h30, haverá uma nova reunião entre AESC e Secretaria da Cultura, para os últimos alinhamentos do evento, além da definição do horário dos desfiles. Durante o encontro serão atendidas algumas reivindicações dos foliões, como a retomada dos barracões, a reestruturação dos espaços de ensaio e a organização para transporte e alimentação. O foco é pensar neste e no Carnaval de 2024.

Na terça-feira (28), Jairo Jorge já havia informado sobre a suspensão do desfile, programado para este fim de semana. Na ocasião, ele destacou a certeza da compreensão das agremiações. "Não é hora de festa. Não há justificativa para promover o desfile, enquanto vivemos o caos na gestão pública. As escolas de samba de Canoas entenderão, porque nós iremos suspender e não cancelar, o desfile do próximo domingo. Realizaremos em outro momento, quando as finanças e os serviços públicos essenciais estiverem normalizados", comentou.