Reunião trata sobre melhorias no aeroporto de Santa Cruz do Sul

A prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany, retornou com boas expectativas após audiência com o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, ocorrida em Brasília nesta semana. O encontro serviu para apresentar ao governo federal o pleito de melhorias ao Aeroporto Luiz Beck da Silva. Presidente da Associação Comercial e Industrial de Santa Cruz do Sul, o secretário de Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade, Cesar Cechinato, também participou da reunião.

Helena enfatizou que os avanços na estrutura do aeroporto são uma reivindicação de muito tempo do setor empresarial do município. Entre as solicitações, estão a ampliação da pista e o balizamento noturno. "Precisamos adequar o nosso aeroporto para que possamos, cada vez mais, receber empresários, turistas e mais eventos. Isso, com certeza, vai promover desenvolvimento não só para Santa Cruz, mas para toda a nossa região."

Cechinato também saiu com uma impressão positiva da audiência. Ele lembrou que o aeroporto Luiz Beck da Silva estava inserido no Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional (PDAR), de 2014. Com o contingenciamento de recursos federais em 2016, o projeto chegou ao quarto de sete estágios - a licitação pelo Banco do Brasil do licenciamento ambiental. "Santa Cruz do Sul e os vales do Rio Pardo e do Taquari merecem um aeroporto em boas condições para que essas regiões se desenvolvam, não apenas nas questões econômicas, mas também nas sociais", avaliou.