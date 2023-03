Programação de Páscoa inicia no fim de semana em Sapiranga

O final de semana será de abertura da Páscoa das Rosas em Sapiranga. As atividades iniciam na manhã de sábado (1), com o Cortejo de Páscoa, às 10h, que estará circulando pelas ruas centrais da cidade visitando o comércio local e convidando a comunidade para prestigiar o evento.

A partir das 15h, no Largo do Museu Municipal, a diversão da criançada estará garantida com a Festa do Coelho. Entre as atividades previstas estão música, teatro, pinturas de orelhas de colho e brinquedos infláveis.

Uma programação especial também foi preparada pelas comunidades religiosas para celebrar este momento. As atividades iniciam no sábado, com missa e procissão. No mesmo dia, a partir das 19h30, no Largo do Museu Municipal, o Conselho de Pastores de Sapiranga, promoverá uma atividade alusiva ao dia anterior ao Domingo de Ramos.