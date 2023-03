Dnit entrega recuperação de 30 km de asfalto na BR-472

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) concluiu mais um trecho de 30 quilômetros de pista recuperada na BR-472, entre o km 436,3 e km 466,3, próximo ao banhado de São Donato, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. No total, já são 77 quilômetros de pistas renovadas na rodovia. A melhoria integra o plano de 100 Dias do Ministério dos Transportes e teve investimento de aproximadamente R$ 75,8 milhões.

Este segmento integra o Contrato de Restauração e Manutenção, que visa a revitalização de 115,9 quilômetros entre São Borja e Itaqui. No contrato, que totalizada R$ 322,5 milhões em investimento, estão previstos a recuperação e restauração das pistas e dos acostamentos, melhoramentos de acessos, da drenagem, da sinalização e das Obras de Arte Especiais (pontes e viadutos). O contrato ainda prevê ações de conservação e manutenção rotineiras como limpeza da pista, roçada e poda. Conforme o prazo contratual, as ações na rodovia serão realizados até 2025.

A BR-472 é considerada de extrema importância para a economia brasileira, por ser uma das principais portas de entrada do Mercosul. Além de integrar uma rota fundamental para o escoamento da produção agrícola, sendo, inclusive, parte do caminho até o Porto do Rio Grande. A região de Uruguaiana é uma das maiores produtoras de arroz do Brasil, com uma safra superior a dois milhões de toneladas por ano, passando grande parte desta carga sobre o trecho em questão.