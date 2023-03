Acordo sela projeto da rua Independência, em São Leopoldo

A Prefeitura de São Leopoldo e os representantes dos lojistas chegaram em um consenso sobre o projeto de revitalização da rua Independência, principal rua de comércio da cidade. No encontro, foram tratadas questões relativas ao projeto original que foram modificadas a partir do debate com a sociedade em geral, moradores e também pelo pedido dos representantes do comércio do centro. A partir das análises ficou acordado que o projeto contará com duas pistas para rodagem de veículos, uma para estacionamento e também da ampliação do passeio público.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Olinto Menegon, falou que os comerciantes do centro anseiam pelas modificações, pois a rua se tornou obsoleta nos quesitos de mobilidade. "Vemos com bons olhos essa revitalização. Acredito que a cidade precisa de fato desta revitalização em seu coração, e com essa adequação da mobilidade agora aprovada aqui, precisamos avançar na execução do projeto para o bem de toda a cidade. Além de valorizar o centro vai fazer com que os lojistas invistam também", comentou.

O presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Tecnologia de São Leopoldo (Acist-SL), Felipe Feldmann, disse que o projeto muito importante para a cidade. "Concordamos que a revitalização é necessária. Aprovamos o conceito do projeto de modo geral e as adequações foram atendidas", afirmou Feldmann. Também houve uma sinalização positiva do vice-presidente do Sindicato do Comércio Varejista de São Leopoldo (Sindilojas), Vicente Cunha, quanto às adequações propostas e atendidas por parte do setor comercial.

O secretário do Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico, Juliano Maciel, salientou que é um projeto grandioso. "Sem dúvida essa obra vai modernizar e impulsionar a economia e o turismo de modo geral", comentou. O próximo passo é encaminhar o projeto ora aprovado pelas partes para a publicação do edital de licitação, que vai definir a empresa vencedora para a execução da obra. O início das intervenções foi estimado para maio ou junho deste ano.