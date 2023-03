Agroindústrias de produtos de origem animal crescem na zona rural de Pelotas

O número de agroindústrias voltadas para o beneficiamento de produtos de origem animal em Pelotas aumentou 22,5% desde o segundo semestre de 2022. Atualmente, 38 estabelecimentos estão em funcionamento, dois em análise e um em fase de conclusão, totalizando 41 desse ramo. O crescimento do setor é reflexo da política de incentivo do município, que engloba a elaboração de projetos, acompanhamento e busca de licenças, até a regularização da atividade.

De acordo com informações da coordenadora do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), veterinária Ângela Cabana, Pelotas conta com 18 agroindústrias de embutidos, duas de ovos, uma de mel (e outra em construção), duas de leite e derivados, duas de pescado (mais uma em análise), três de desossa de carnes, duas de fatiados e sete abatedouros. "Cerca de 80% das agroindústrias de produtos de origem animal estão localizadas na zona rural do município e, as demais, embora sediadas na área urbana, atuam com matérias-primas oriundas do interior. Essa constatação leva o município, cada vez mais, a praticar o incentivo para o crescimento do setor, com propósito na fixação do homem ao campo, estimulado pelo aumento da criação de postos de trabalho e geração de renda", observa o diretor executivo, da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Romualdo Cunha Júnior.

As agroindústrias de produtos de origem animal têm o mercado de comercialização local. No entanto, por conta do decreto estadual de 2020, de calamidade pública devido à Covid-19, ainda em vigência, continua autorizado o comércio intermunicipal da produção dos empreendimentos registrados no SIM.

Pelotas conta, ainda, com oito agroindústrias que aderiram ao Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agroindustrial Familiar e de Pequeno Porte (Susaf), podendo vender a produção para todo o Estado. O município já concluiu o cadastro de estabelecimentos no Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi), visando à ampliação da comercialização para todo o país.