Festa da Colônia tem programação definida em Gramado

A 32ª Festa da Colônia de Gramado acontece de 27 de abril a 14 de maio. Neste período, a cidade celebra a cultura, gastronomia e contribuição das etnias alemã, italiana e portuguesa para o desenvolvimento de Gramado. Shows artísticos, bandinhas, corais, danças típicas e farta gastronomia são alguns dos principais atrativos do evento que ocorre no Expogramado.

A organização do evento está preparando uma programação de atrações musicais que vão encantar. Além dos corais, grupos musicais, danças, a Festa deste ano terá bandas de destaque no cenário musical nacional. Super Banda Choppão, Brilha Som, Portal da Serra, La Montanara e Banda Real são alguns nomes de ponta que já estão confirmados no evento que inicia dia 27 de abril. Para conferir as apresentações, o público que fora até a Expogramado terá o acesso e o estacionamento gratuitos, e os shows terão início sempre às 19h.