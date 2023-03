Kerb de Estância Velha busca arrecadar alimentos

Ações solidárias já são uma marca registrada das edições dos Festivais de Kerb de Estância Velha. Em 2022, cerca de 6,5 toneladas de alimentos foram arrecadados e distribuídos às famílias em situação de vulnerabilidade social do município. Para este ano, a expectativa da comissão organizadora é que mais de 10 toneladas sejam doadas nas duas ações que fomentam a solidariedade em torno da festa.

Uma destas ações já está em andamento. Os 30 grupos de camiseta que foram pré-cadastrados precisam, até sexta-feira, realizar a doação de, no mínimo, 75 quilos de alimentos não perecíveis para validar o credenciamento no evento.

Outra ação que promete concentrar o maior número de alimentos arrecadados será a entrada solidária. No dia 1 de maio, última data do 40º Festival de Kerb de Estância Velha, quem acessar o evento pode escolher pagar o valor do ingresso ou garantir sua entrada com um quilo de alimento não perecível.