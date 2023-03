Vera Cruz assina contrato para pavimentação de 100% das ruas

O prefeito de Vera Cruz, Gilson Becker, assinou nesta quarta-feira (29), em Brasília, o contrato do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento voltado ao Setor Público - Finisa II, com a Caixa Econômica Federal. O município é o primeiro da Superintendência Centro Gaúchoa assinar o contrato em 2023.

Ao todo, serão R$ 15 milhões para a pavimentação de cerca de 15 quilômetros de ruas, contemplando 100% das vias urbanas com calçamento. A captação da linha de crédito da Caixa, foi aprovada pela Câmara de Vereadores. O financiamento tem seis meses de carência e 72 meses para quitação.

Becker destacou o trabalho da equipe técnica do município, que mantém regularizada toda a documentação de Vera Cruz, o que fez com que o Pedido de Verificação de Limites e Condições - PVL fosse rapidamente aprovado pela na Secretaria do Tesouro Nacional - STN. "A organização do nosso pessoal, sempre atento aos detalhes, nos garantiu a agilidade dessa confirmação. Agora seguimos para os trâmites de licitação e das obras propriamente ditas", festeja o prefeito.