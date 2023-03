Com 50 hectares, Parque de Eventos é aberto em Gravataí

A prefeitura de Gravataí inaugurou, na quarta-feira (29), o Parque Municipal de Eventos Valecy Cabeleira Bitelo. Para marcar a inauguração, houve diversos shows e entrada gratuita ao público. O evento também marcou a abertura dos portões para o 25º Rodeio Internacional do Mercosul, que se estenderá até o dia 2 de abril.

A iniciativa de construir este espaço no bairro Cadiz surgiu em 2016, quando a prefeitura recebeu a área da Cyrela Urbanismo, como medida compensatória ambiental pela construção do Cyrela Landscape Seminário. "Estamos entregando um parque do tamanho e com a qualidade que a cidade de Gravataí merece, para receber as famílias que buscam lazer e qualidade de vida, seja para caminhadas, confraternizações, práticas de esportes ou simplesmente apreciar a beleza do lugar", disse o prefeito Luiz Zaffalon.

O parque está distribuído em uma área de 50 hectares, com cancha para tiro de laço, playground, lago artificial, banheiros e uma pista para eventos esportivos. Três pontos do parque com planície elevada serão opções para diversos eventos. Os visitantes ainda terão acesso a uma pracinha e a uma ampla área para estacionamento.

Conforme o secretário municipal de Serviços Urbanos, Paulo Garcia, o parque de eventos estará de portas abertas para a comunidade e será também um espaço de convívio com a natureza. "Importante ressaltar que não derrubamos nenhuma árvore. No entorno do lago, plantamos 65 mudas de Ipê. Em todas as entradas iremos plantar cerejeiras japonesas, que quando florescerem formarão um túnel. Na área da entrada, que conta com uma figueira centenária e um butiazeiro, também plantaremos plátanos. E temos 600 mudas de plantas nativas prontas para o plantio", relata Paulo.

O parque recebeu uma completa infraestrutura, com rede de água e iluminação, o que vai permitir a instalação dos piquetes durante os dias de rodeio. Além disso, a pista para as provas de tiro de laço está toda iluminada, garantindo as melhores condições para os competidores e para o público. "As pessoas vão se surpreender com a qualidade das instalações. Preparamos tudo com muito afinco, dedicação e carinho, como a cidade merece", ressalta o secretário Paulo Garcia.