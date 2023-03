Venâncio Aires busca R$ 15 milhões para obras

Está em análise na Câmara Municipal de Vereadores de Venâncio Aires um projeto de lei que autoriza a prefeitura a contratar operação de crédito, no valor de R$ 15 milhões, com a Caixa Econômica Federal, destinado à pavimentação, capeamento asfáltico de vias urbanas e rurais e obras de edificações públicas. O recurso servirá para o capeamento de, pelo menos, 12 trechos de ruas urbanas no município, além de reforma no prédio histórico que abrigava o Centro Municipal de Cultura.

De acordo com o prefeito Jarbas da Rosa, com as contas públicas saudáveis, a prefeitura abre espaço para contratação de crédito junto a instituições financeiras para realização de obras de infraestrutura importantes, porém sem programas governamentais específicos. "Com grande déficit de pavimentações, especialmente nos bairros, estamos buscando, nesse momento, contemplar mais uma série de trechos de ruas com grande importância social, movimento de veículos ou estratégicas para o desenvolvimento urbano", destacou o prefeito.

Entre as vias previstas para pavimentação neste projeto estão a 15 de Novembro e Wilma Helena Kunz, no entorno do novo prédio do Senai, no bairro Aviação. No bairro Coronel Brito serão contempladas as ruas Pedro Salgado Militão, Francisco José da Rosa, Arnoldo Uhry, Vereador Armando Becker, 19, Maria Matilde Ferreira e Honorino Pinheira de Sá. Enquanto no bairro Battisti serão pavimentadas as ruas 01 e 04.

Outro projeto que deve ser atendido através do mesmo recurso pretendido pela prefeitura é a reforma do prédio da antiga sede da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes, localizado na esquina da rua Osvaldo Aranha. Datado de 1920, uma das construções mais antigas do centro da cidade deve voltar a abrigar espaços culturais com mini auditório para apresentações artísticas e reuniões. A prefeitura de Venâncio Aires aguarda a aprovação pelos vereadores para estar apta a assinar contrato com a Caixa e abrir licitação para as obras, que poderão ter início ainda no segundo semestre desse ano.