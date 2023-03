Santa Maria inaugura centro de apoio voltado para pessoas com HIV

A cidade de Santa Maria passa a contar com mais um local de apoio e atenção para pessoas com HIV. Foi inaugurado nesta quarta-feira (29) o Centro de Apoio e Direitos para pessoas com o vírus. O espaço fica na Vila Belga, no bairro Centro.

O Centro é fruto de uma iniciativa do Fórum Municipal de Ações em Resposta ao HIV, que encontrou apoio para a implementação do espaço na Secretaria de Saúde. Após reuniões, o Fórum conseguiu apoio com a cedência do local, manutenção da estrutura e suporte de profissionais de assistência social e nutrição. Além da Secretaria de Saúde, também conta com o apoio do Legislativo por meio da destinação de emendas parlamentares.

Durante a inauguração, o secretário de Saúde, Guilherme Ribas agradeceu o empenho das equipes envolvidas e destacou o trabalho em conjunto das instituições apoiadoras. "Tenho certeza que esse local vai ser especial para muitas pessoas. Essa parceria com o Fórum é importante, assim como o trabalho em rede. Vamos em busca de novos investimentos para manter esse serviço e qualificar cada vez mais", afirmou.

Andréia Silva explica que o Centro de Apoio tem como principal objetivo articular ações com a rede para a garantia de direitos, possibilitando acesso das pessoas que vivem com HIV aos atendimentos nutricional e sociojurídico, informações, acesso a qualificação profissional e geração de renda. São duas salas para oficinas, uma sala para atendimento social e nutricional, uma sala do administrativo, um salão de atividades e um pátio para os grupos e rodas de conversas. Neste primeiro momento, o Centro tem capacidade de atender até cinco pessoas por turno.