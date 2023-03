Estudo da UFSM apresenta novo tipo de embalagens

Um relatório produzido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) revelou que 300 milhões de toneladas de resíduos plásticos são produzidos todos os anos ao redor do mundo. Para agravar a situação, apenas 9% do total é reciclado, isto é, o resto é descartado e chega até os oceanos, onde atingem espécies marinhas. Com essa problemática em vista, Suslin Raatz Thiel dedicou os quatros anos de seu doutorado no Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia dos Alimentos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) à produção de um filme que sirva para embalar carnes de forma ecologicamente correta.

Inicialmente, ela tinha apenas o desejo de produzir o material filme, mas não sabia com qual ingrediente, visto que ele poderia ficar extremamente sensível. E foi o que aconteceu quando experimentou com amido, farinhas, cascas de arroz, dentre outros subprodutos. Então, sua orientadora à época, a professora Rosa Cristina Prestes Dornelles, sugeriu usar a fibra de colágeno, a qual já era extraída e aplicada em trabalhos realizados pelo laboratório e ainda é um subproduto gerado pela indústria da carne. Acrescentado a isso, veio os óleos essenciais, que já havia trabalhado na graduação. O orégano e o alecrim foram os escolhidos.

Todo o processo é em escala laboratorial, frisa Suslin. Ou seja, em uma indústria, a produção precisa ser mais rápida e em alta escala. No laboratório, esse método de fazer uma solução filmogênica, colocá-la em uma placa e secar em estufa é conhecido como casting. Já na indústria, há equipamentos otimizadores, chamados de casting contínuo. "Ele seca rapidamente a solução, algo que demoramos quase 24h em uma estufa", relata a doutoranda, que afirma já ter entrado em contato com empresas brasileiras para fazer testes na máquina, a fim de entender como seria a produção em larga escala de seu filme.

Para testar a embalagem, colocou um pedaço na terra para ver quanto tempo duraria até se degradar. O resultado mostrou que o material se degradou em torno de um mês. Um salto se comparado ao plástico, que, por ser derivado do petróleo, demora cerca de 400 anos para se decompor.

Cada ingrediente do filme possui nutrientes que, juntos, potencializam-no ainda mais. À exemplo do orégano e seu composto carvacrol, o qual tem atividade antimicrobiana e antioxidante. A usabilidade dos óleos essenciais é tamanha que são utilizados em diversos produtos, como o creme dental. Para simular a vida de prateleira do produto sob refrigeração, análises foram realizadas em um recorte de dias (0, 3, 6 e 9). Como resultado, os óleos essenciais provaram ser eficazes em fazer com que o produto mantivesse suas características, ao evitarem que perdesse tanta água a ponto de deixar sua cor original. Isso porque a embalagem, assim como protege em relação a microrganismos e oxidação lipídica, precisa preservar características do produto, ao protegê-lo de fatores externos, para assegurar sua baixa permeabilidade a gases e à água, afirma Suslin. A pesquisadora irá apresentar o produto e defender a tese no próximo mês.