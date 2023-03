Teutônia recupera R$ 202 mil para a matrícula de 96 alunos

O Executivo de Teutönia conseguiu reverter a situação criada em decorrência, segundo o município, de crime cometido contra a administração pública, que está em processo de investigação junto aos órgãos competentes. Nesta quarta-feira (29), foi publicada uma portaria que reintegra 96 matrículas de alunos que haviam sido excluídas do sistema do Programa de Apoio a Novas Turmas de Educação Infantil. Esta portaria representa o repasse extra de R$ 202 mil aos cofres públicos municipais.

Esses recursos são complementares, requeridos pelo aumento do número de novas vagas ofertadas nas turmas de educação infantil. Teutônia também foi contemplada com recursos extras nos anos de 2021 e 2022, em virtude do trabalho desenvolvido na secretaria, que já totalizam o incremento de 330 novas vagas na educação infantil no município.

O Programa de Apoio a Novas Turmas de Educação Infantil ajuda os municípios a ampliar a oferta de vagas na educação infantil. Por meio de apoio financeiro, o governo federal buscou reduzir o lapso temporal entre o início das aulas de uma nova turma e o recebimento dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Durante o período entre o cadastro e o recebimento dos recursos - que pode variar de seis a 18 meses - o município e o Distrito Federal não podem contar com os recursos do Fundeb. Isso porque o Fundo financia somente matrículas que estejam computadas no Censo Escolar do ano anterior.

O programa destina-se ao atendimento de crianças matriculadas em novas turmas de educação infantil em estabelecimentos educacionais públicos ou em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos conveniadas com o poder público que tenham crianças com matrículas ainda não computadas no Fundeb.