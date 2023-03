Caxias do Sul busca recursos estaduais para construção de casas

A cidade de Caxias do Sul está no topo das prioridades do governo estadual para obter recursos do programa A Casa É Sua, tão logo haja fundos disponíveis na Secretaria Estadual de Habitação e Regularização Fundiária para contemplar o projeto apresentado pelo município. A posição foi comunicada diretamente à equipe técnica da prefeitura que foi recebida no gabinete do titular da pasta estadual, Fabrício Peruchin, em Porto Alegre.

A comitiva liderada pelo secretário municipal de Habitação, Wagner Petrini, ao lado dos diretores de Infraestrutura, Tiago Perucchin, e de Engenharia, Diego San Martins buscou retomar negociações em torno da contemplação do município na iniciativa do estado. Os recursos pretendidos já têm endereço certo: a construção de 231 casas de alvenaria com duas tipologias - dois e três dormitórios - destinadas à população de baixa renda.

"O encontro foi bastante proveitoso. Ano passado, a janela de investimentos do governo do Estado acabou ficando muito estreita em função das restrições de prazos eleitorais, o que comprometeu a disponibilidade de verba. Agora a ideia é retomar o andamento dos projetos que já estavam inscritos e Caxias do Sul tem prioridade nessa lista", revela Petrini.

As famílias já inscritas no Fundo da Casa Popular (Funcap) serão as potenciais beneficiárias das novas moradias. A lista de espera apresenta hoje cerca de 5,5 mil titulares. Para a construção das casas o investimento está estimado em R$ 20 milhões, sendo aproximadamente 50% de recursos do Estado e 50% do Funcap.