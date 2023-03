Rodada de negócios envolve empresas de Rio Grande

Pequenos empreendedores de Rio Grande terão a oportunidade de se conectar com a Bunge em uma rodada de negócios com as áreas de suprimentos. O objetivo é aproximar a companhia de possíveis novos fornecedores da unidade, ampliando as compras de pequenas empresas locais e assim apoiando o desenvolvimento local, com geração de renda e diminuição da pegada de carbono. O evento, organizado pela Fundação Bunge, que utiliza metodologia do Sebrae, será realizado nesta quinta-feira (30).

De acordo com Jorge Alberto Fernandes, coordenador de projetos da Fundação Bunge, a ação faz parte do projeto Economia da Gente. "A ideia é realizar um pitch em que 35 empreendedores de pequeno porte da região de Rio Grande apresentem seus produtos e serviços. Queremos ampliar as compras locais da companhia, uma ação que pode trazer crescimento para essas empresas. Todos ganham com a ampliação das cadeias de fornecimento no território", afirma Fernandes.

Além da ação com os empreendedores, a Fundação Bunge atua em Rio Grande para oferecer formação socioemocional para jovens que buscam conquistar o primeiro emprego ou reingressar no mercado de trabalho. Em novembro do ano passado, os primeiros 30 alunos foram formados pelo projeto Redes.

Todos os participantes tiveram currículo incluído em um banco, disponibilizado, também, para empresas da região. O objetivo do projeto é apoiar a inclusão no mercado de trabalho de pessoas que tenham concluído ou estejam realizando curso técnico ou profissionalizante nas áreas de automação industrial, eletromecânica, eletrônica, eletrotécnica, fabricação mecânica e mecânica.