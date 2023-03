Reunião trata de trecho da BR-392, entre Santo Ângelo e Santa Maria

A empresa EST Serviços Técnicos e Engenharia, contratada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) para elaboração do estudo ambiental da BR-392, entre Santo Ângelo e Santa Maria, esteve reunida com a prefeitura de Santo Ângelo para tratar da audiência pública de apresentação do Estudo e do Relatório de Impacto Ambiental da obra de cerca de 235 quilômetros de extensão.

A reunião foi para acertar detalhes visando a mobilização da população que será contemplada com o empreendimento federal.

A visita dos técnicos da empresa é uma resposta ao pleito do prefeito de Santo Ângelo e presidente da Associação dos Municípios das Missões (AMM), Jacques Barbosa, apresentada ao ministro-chefe da secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, em fevereiro deste ano, em viagem à Brasília. A obra já havia sido articulada por Pimenta, ainda em 2013, na época, com um custo estimado em R$ 1,2 bilhão.

Em março de 2017, o então deputado - e hoje ministro - esteve na cidade e disse que a construção da rodovia foi considerada pauta prioritária para ambos. "Esta rodovia, aliada à construção da ponte internacional, irá permitir um novo eixo de desenvolvimento econômico para o Estado e às Missões, servindo como corredor de transporte continental, interligando países do Mercosul, pelos portos de Rio Grande, de Santa Ana (na Argentina) e Antofagasta (Chile), reduzindo custos com logística de transporte e uma porta de entrada para alavancar o turismo", assinalou Jacques.

Segundo educador ambiental da EST, Cauã Canabarro, os estudos do impacto da obra no meio ambiente estão na fase final de conclusão e já pré-aprovados pelo Ibama. As audiências públicas serão última etapa para a aprovação final do órgão de fiscalização ambiental.