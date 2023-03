Caxias do Sul busca a abertura de serviço para a população trans

A prefeitura de Caxias do Sul, busca recursos para implantar um serviço ambulatorial especializado no processo transexualizador. O projeto está pronto e prevê funcionar junto ao Centro Especializado em Saúde (CES), com equipe multiprofissional. Nesta terça-feira (28/03), a secretária municipal da Saúde, Daniele Meneguzzi, a chefe de Gabinete Grégora Fortuna dos Passos e o secretário de Governo, Flávio Cassina, participaram de reunião que tratou sobre esse tema e sobre a possibilidade de abertura de um ambulatório transexualizador regional, por meio Programa Assistir, que é estadual.

O projeto elaborado prevê equipe com enfermeiro, médico, psicólogos, assistente social, farmacêutico. Também é prevista equipe de apoio com endocrinologista, urologista, proctologista, infectologista, dermatologista, fonoaudiólogo, psiquiatra, além de suporte de promotores de saúde LGBTQIA e ativistas e representantes da sociedade civil. O objetivo do Ambulatório é ofertar atendimento de saúde integral de homens e mulheres trans e travestis para acolhimento e acompanhamento para fins de hormonoterapia.

"Sabemos dos riscos que essa população enfrenta ao se submeter ao uso de hormônios sem acompanhamento, mas para a abertura do Ambulatório precisamos de recurso que garanta a continuidade desse atendimento para essas pessoas. Precisamos de apoio na busca por emendas parlamentares e também de uma mobilização para a inclusão das medicações no Rename (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), que contempla os medicamentos e insumos disponibilizados no SUS", explicou a secretária Daniele Meneguzzi..

A secretária também ponderou que Caxias do Sul apoia a outra possibilidade, que é a abertura do ambulatório transexualizador regional, por meio Programa Assistir. A diretora executiva do Hospital Virvi Ramos, Cleciane Doncatto Simsen, sinalizou que a instituição tem interesse em receber o serviço, desde que haja condições de continuidade no tratamento dos usuários, o que depende da habilitação dos medicamentos pelo Ministério da Saúde.