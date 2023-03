Dia Mundial da Criatividade terá atividades em Pelotas

O município de Pelotas receberá, nos dias 20, 21, e 22 de abril, as atividades do Dia Mundial da Criatividade, evento criado no Brasil e que se transformou em iniciativa global com o apoio da Organização das Nações Unidas (ONU). A programação local terá 31 itens, sendo 27 presenciais e sete online, entre os quais estão palestras, painéis, oficinas, exposições e feira de artesanato. Os eventos serão realizados em diferentes locais, sendo a maior parte no Pelotas Parque Tecnológico. Todos terão acesso gratuito.

O secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação, Gilmar Bazzanella, diz que o evento surge como uma oportunidade dos pelotenses se apropriarem do tema e se engajarem na construção de uma sociedade mais criativa. "É uma oportunidade importante para a cidade, porque teremos atividades criativas de diferentes iniciativas sendo realizadas em dez locais diferentes", afirmou.

A ideia do Dia Mundial da Criatividade surgiu no Brasil em 2014 e, quatro anos depois, tornou-se uma iniciativa global, quando a ONU aprovou a Resolução 71/284, estabelecendo o dia 21 de abril como Dia Mundial da Criatividade e Inovação. De lá para cá, foram realizadas mais de mil atividades em 146 cidades de 22 países, com a participação de 80 mil pessoas e a distribuição de 100 mil bolsas de estudos para jovens e profissionais em transição de carreira.