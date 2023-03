Assinado o convênio para repasse de R$ 1,2 milhão à Apae da cidade de Taquari

O prefeito de Taquari, André Brito assinou três convênios com a APAE para repasse de recursos e pagamento de 11 profissionais. A presidente da entidade, Zoleide da Costa Ramalho Lucas, esteve no gabinete para assinar o documento.

No total, serão R$ 1.2 milhão no ano a serem repassados à instituição para atendimento das pessoas com deficiência intelectual, deficiência múltipla e Transtorno Global do Desenvolvimento e transtorno do espectro autista. A maioria desses recursos são provenientes do Fundo de Manutenção da Educação Básica (Fundeb) e de recursos livres, ou seja, que não estão vinculados a programas. Outra parte é proveniente do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (Fumdica) oriundos de retorno do Imposto de Renda Retido na Fonte, para serem aplicados na contratação de um assistente social e de um psicólogo para a realização do trabalho ao longo do ano.