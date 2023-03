Cidades do Vale do Taquari buscam ligação alternativa à BR-386

A Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil) foi palco de uma reunião entre entidades empresariais e prefeituras do Vale do Taquari, nesta terça-feira (28). Na pauta, proposta para que a região elabore projetos para novas travessias sobre o rio Taquari, unindo cidades estratégicas sem depender exclusivamente da ponte da BR-386.

Conforme o vice-presidente da Acil, Nilto Scapin, pode-se trabalhar com três propostas iniciais: uma ponte nova entre Estrela e Lajeado; uma ligação entre Estrela e Cruzeiro do Sul; e, uma ponte ligando os municípios de Colinas e Arroio do Meio. "Com essas travessias, criaríamos muito mais mobilidade entre as cidades do Vale, que hoje são dependentes de uma só ligação. Quando essa, por motivo alheio é interrompida, todos sofrem", enfatiza.

Para o prefeito de Lajeado, Marcelo Caumo, o importante neste primeiro momento é que se crie o projeto. "Esse tipo de obra não é rápida, estamos falando em perspectivas de 10 ou 20 anos. Mas, sem projeto, não se pode pleitear nada", enfatiza.

A ideia é complementada pelo vice-prefeito de Estrela, João Carlos Schäfer, que vai além. Para ele, é fundamental que a região comece a projetar um anel viário, desviando o trânsito pesado, em especial de grandes caminhões, de dentro dos perímetros urbanos. "Toda grande região tem buscado se estruturar assim. Novas travessias e um anel viário são complementares", ressalta.

A necessidade de um aeroporto regional foi trazida à pauta. Para Scapini, investimentos que estão sendo buscados para o Aeródromo Regional de Estrela, com ampliação e pavimentação da pista, o tornarão estratégico para o desenvolvimento da região. "Nossos empresários clamam por um aeroporto que atenda suas demandas. Acredito que estamos no caminho", diz o empresário, que também compõe a direção da Empresa Pública de Logística Estrela (E-Log) de Estrela.